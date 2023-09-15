***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2023 09:06
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195190
BIST
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10:458.049
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -69,36
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4526,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0771
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4528,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0795
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:451.663,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.663,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.730.487
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|30.993.747
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|43.192.841
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,54
|9.518.265
|% -8,73
|
|EBEBK
|75,35
|1.281.908.172
|% -8,39
|
|THYAO
|230,10
|2.490.077.869
|% -3,52
|
|EBEBK
|75,35
|1.281.908.172
|% -8,39
|
|EREGL
|44,34
|1.098.276.084
|% 0,73
|
|SISE
|55,80
|924.066.814
|% -1,41
|
|TUPRS
|141,90
|870.384.807
|% -1,80
|
|SKBNK
|5,65
|328.011.780
|% 3,86
|
|ZOREN
|4,75
|250.451.590
|% -1,25
|
|YKBNK
|16,25
|843.625.064
|% 0,68
|
|HALKB
|16,79
|580.316.756
|% 4,29
|
|EKGYO
|8,45
|273.485.535
|% -1,86
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9767
|26,9835
|% 0,24
|
|Euro
|28,7858
|28,7942
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,4320
|33,5997
|% 0,30
|
|Frank
|30,0007
|30,1815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,16
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|8,55
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.036
|11.138
|5,00
|
|Yarım
|5.535
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,39
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|0,51
|
Seans Raporu
10:43
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