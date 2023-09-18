***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.09.2023 08:40
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195529
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0096
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0130
En Düşük
26,6961
18:0528,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0189
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8492
En Düşük
28,2350
18:051.674,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.673,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.675,31
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9858
|26,9916
|% 0,04
|
|Euro
|28,8154
|28,8249
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3593
|33,5266
|% 0,15
|
|Frank
|29,9811
|30,1618
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,31
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|6,00
|
|Tam
|11.091
|11.227
|94,00
|
|Yarım
|5.563
|5.637
|47,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.818
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|0,10
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL