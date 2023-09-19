***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.09.2023 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196074
BIST
'
10:407.752
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 72,13
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:4027,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0283
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:4028,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:401.680,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TARKM
|190,30
|6.820.162
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.018.591
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|137.537.480
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,55
|146.989.810
|% -7,08
|
|EUYO
|13,40
|251.665
|% -5,37
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|THYAO
|220,80
|1.760.751.527
|% 1,24
|
|TUPRS
|142,70
|1.270.940.045
|% 3,03
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SISE
|52,45
|779.789.960
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,10
|676.798.455
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,15
|429.815.030
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SKBNK
|5,74
|235.087.691
|% -0,35
|
|YKBNK
|16,13
|622.910.958
|% 1,19
|
|PSGYO
|5,40
|183.736.592
|% 0,56
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0314
|27,0382
|% 0,11
|
|Euro
|28,9091
|28,9188
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,3616
|33,5289
|% 0,02
|
|Frank
|30,0025
|30,1832
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1855
|7,2215
|% 0,08
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|0,25
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.107
|11.192
|-22,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|0,02
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|0,51
|