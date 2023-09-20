***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.09.2023 08:49
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196319
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0317
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1970
En Düşük
26,9665
18:0528,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0851
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
18:051.678,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.678,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|26,50
|1.905.995
|% 0,00
|
|CMENT
|215,90
|5.265.235
|% 0,00
|
|ATSYH
|62,35
|12.829.685
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|2.958.941
|% 0,00
|
|CASA
|85,45
|4.089.525
|% 0,00
|
|AYES
|26,50
|1.905.995
|% 0,00
|
|CMENT
|215,90
|5.265.235
|% 0,00
|
|ATSYH
|62,35
|12.829.685
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|2.958.941
|% 0,00
|
|CASA
|85,45
|4.089.525
|% 0,00
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,00
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 0,00
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 0,00
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0325
|27,0365
|% 0,12
|
|Euro
|28,9131
|28,9272
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,2833
|33,4502
|% -0,28
|
|Frank
|29,9832
|30,1638
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1844
|7,2204
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,64
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.073
|11.149
|-17,00
|
|Yarım
|5.554
|5.597
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.799
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem