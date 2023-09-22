***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.09.2023 10:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.09.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Eylül 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Eylül 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196775
BIST
'
11:598.080
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 79,40
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5927,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0337
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5928,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:591.682,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.682,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ADGYO
|30,14
|3.806.833
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|YEOTK
|232,30
|834.406.948
|% 9,99
|
|TARKM
|253,20
|45.628.919
|% 9,99
|
|KONTR
|319,60
|1.138.655.600
|% 9,98
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.506.070
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,48
|1.040.491.086
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,90
|5.239.544.300
|% 3,45
|
|ASTOR
|143,10
|3.099.972.976
|% 1,85
|
|EUPWR
|245,10
|2.450.286.973
|% 7,03
|
|THYAO
|232,60
|2.369.968.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,89
|587.367.301
|% 3,38
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|631.719.294
|% -4,78
|
|YKBNK
|16,98
|1.109.301.558
|% -0,12
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1478
|27,1543
|% 0,12
|
|Euro
|28,9094
|28,9219
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,87
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,48
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.108
|11.191
|1,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,45
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
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12:14IMASM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 681, 421 adet işlem
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12:13CANTE
Yüzde 5.16 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 534, 520 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 7 artarak (% 0.65 ) 8, 485
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12:12XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 50, 905.00 milyon TL de
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12:12PAMEL
Yüzde 4.22 oranında artışla 150.50 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 111 adet işlem