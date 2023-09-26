***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.09.2023 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197207
BIST
'
13:128.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 47,48
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1227,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1228,9090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0663
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:121.675,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.675,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:10
|MERCN
|50,95
|57.818.598
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.287.904
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|82.703.343
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KNFRT
|22,94
|102.220.394
|% -7,35
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|ADESE
|2,58
|304.025.996
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,50
|6.870.680.627
|% 3,31
|
|THYAO
|234,70
|6.493.541.296
|% 0,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,94
|3.069.875.145
|% -1,06
|
|KONTR
|330,40
|2.555.483.175
|% -1,84
|
|ZOREN
|5,39
|1.897.714.401
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.222.547
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,38
|1.287.707.069
|% 7,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,13
|1.011.585.125
|% -0,61
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2462
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8983
|28,9090
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,0963
|33,2622
|% -0,09
|
|Frank
|29,7439
|29,9231
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2425
|7,2788
|% 0,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
|