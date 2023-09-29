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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

29.09.2023 08:54
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198051


BIST
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Önceki Kapanış :  8.219  
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BIST En Aktif Hisseler10:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 57.402.296 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 3.795.000 % 10,00  
TARKM 407,50 194.978.164 % 9,99  
REEDR 18,09 955.167.468 % 9,97  
HATSN 39,98 888.056.537 % 9,96  
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10:37 Alış Satış %  
Dolar 27,4377 27,4545 % 0,51  
Euro 29,1395 29,1624 % 0,46  
Sterlin 33,5332 33,7014 % 0,64  
Frank 30,0569 30,2380 % 0,81  
Riyal 7,2996 7,3362 % 0,27  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 8,35  
Altın Gr. 1.653 1.653 10,37  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 11.003 11.120 32,00  
Yarım 5.519 5.583 16,00  
Çeyrek 2.751 2.792 9,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,04 0,40  
Gümüş Gr. 20,35 20,37 0,44  
B. Petrol 93,22 93,22 0,12  
Seans Raporu 10:37
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