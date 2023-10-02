***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.10.2023 09:00
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198433
BIST
'
13:278.450
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 115,39
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2727,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0818
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2728,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:271.620,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.620,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.977.128
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.774.743
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.052.797
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,70
|7.375.286.786
|% 2,97
|
|SISE
|55,65
|3.366.397.372
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EREGL
|45,00
|2.544.995.161
|% 1,08
|
|KRDMD
|30,32
|2.370.822.139
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,22
|1.673.340.630
|% 1,73
|
|YKBNK
|18,56
|2.253.483.463
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,57
|590.199.500
|% 3,79
|
|ADESE
|2,45
|217.535.914
|% 3,81
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4558
|27,4608
|% 0,29
|
|Euro
|28,9769
|28,9903
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,2989
|33,4659
|% 0,00
|
|Frank
|29,9457
|30,1261
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2998
|7,3364
|% 0,28
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.823
|10.922
|-166,00
|
|Yarım
|5.428
|5.484
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.706
|2.742
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|19,12
|19,15
|-0,40
|
|B. Petrol
|92,98
|92,98
|0,78
|