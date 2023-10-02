***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.10.2023 09:56
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.09.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Eylül 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Ekim 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198449
BIST
'
13:278.450
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 115,39
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2727,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0818
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2728,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:271.620,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.620,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.593.292
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.034.166
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.345.018.022
|% 3,01
|
|SISE
|55,65
|3.358.360.707
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.541.676.641
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.364.973.189
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.653.243.697
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,57
|2.251.403.273
|% 0,60
|
|SKBNK
|6,57
|589.417.100
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|217.376.712
|% 4,24
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4569
|27,4628
|% 0,29
|
|Euro
|28,9498
|28,9621
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|