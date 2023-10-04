***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.10.2023 09:24
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199254
BIST
'
18:108.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
0
En Yüksek
0
18:1027,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1359
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:1028,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1012
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:101.610,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.610,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YONGA
|62,45
|2.456.391
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.000,00
|3.708.867
|% 0,00
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% 0,00
|
|ULAS
|21,98
|9.965.067
|% 0,00
|
|SUMAS
|251,30
|1.300.258
|% 0,00
|
|YONGA
|62,45
|2.456.391
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.000,00
|3.708.867
|% 0,00
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% 0,00
|
|ULAS
|21,98
|9.965.067
|% 0,00
|
|SUMAS
|251,30
|1.300.258
|% 0,00
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% 0,00
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 0,00
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% 0,00
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 0,00
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 0,00
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% 0,00
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.551.371
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5667
|27,5716
|% 0,50
|
|Euro
|28,8565
|28,8761
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,1168
|33,2829
|% 0,01
|
|Frank
|29,7342
|29,9133
|% -0,01
|
|Riyal
|7,3253
|7,3621
|% 0,21
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.813
|10.953
|-7,00
|
|Yarım
|5.423
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.703
|2.747
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,04
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,61
|18,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|-0,33
|