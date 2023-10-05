***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.10.2023 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199798
BIST
'
10:158.432
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 98,65
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.375
En Yüksek
8.433
10:1527,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6008
En Düşük
27,3729
10:1529,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3768
En Düşük
28,8849
10:151.614,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.614,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BFREN
|8.970,60
|17.026.199
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|53.414.536
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|26.063.557
|% 9,98
|
|DMRGD
|16,46
|2.235.680
|% 9,95
|
|MANAS
|11,29
|56.295.411
|% -6,31
|
|TETMT
|1.901,00
|4.134.156
|% -6,18
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|THYAO
|243,50
|1.279.745.289
|% 2,10
|
|KRDMD
|32,62
|1.209.307.669
|% 4,48
|
|TUPRS
|149,10
|1.001.465.761
|% 0,88
|
|EREGL
|44,46
|950.051.655
|% 1,93
|
|ZOREN
|7,31
|648.086.121
|% 4,28
|
|ZOREN
|7,31
|648.086.121
|% 4,28
|
|KRDMD
|32,62
|1.209.307.669
|% 4,48
|
|ADESE
|2,57
|70.475.693
|% -1,15
|
|GSRAY
|8,44
|213.050.079
|% -2,09
|
|EKGYO
|8,09
|180.365.400
|% 1,12
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5652
|27,5726
|% 0,16
|
|Euro
|29,0308
|29,0541
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,3688
|33,5361
|% 0,08
|
|Frank
|29,9514
|30,1318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.859
|10.977
|-25,00
|
|Yarım
|5.446
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.753
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,73
|18,75
|0,12
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,60
|