***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.10.2023 08:59
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200580
BIST
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12:278.481
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -7,18
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2727,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0755
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2729,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0269
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:271.617,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.617,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.157,00
|39.670.440
|% -5,58
|
|BJKAS
|46,12
|54.890.517
|% -5,10
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|THYAO
|240,00
|2.788.326.361
|% -0,62
|
|EREGL
|44,64
|2.338.120.190
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,10
|1.976.320.366
|% 0,53
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.230.763.980
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.804.455
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|174.150.370
|% 3,85
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6225
|27,6279
|% 0,27
|
|Euro
|29,1457
|29,1550
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6152
|33,7838
|% 0,37
|
|Frank
|30,1381
|30,3196
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|
Seans Raporu
12:25
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
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12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında