***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.10.2023 09:01
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203542
BIST
'
10:498.379
En Düşük
|Değişim
|: 2,26%
|| 185,29
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4927,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4929,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:491.655,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.655,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:47
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|347.671.374
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.375.047
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,70
|1.876.193.507
|% 2,86
|
|ASELS
|42,70
|1.631.391.545
|% -2,69
|
|TUPRS
|150,20
|1.242.911.385
|% 1,56
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.007.316.239
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,47
|829.951.102
|% 5,20
|
|KATMR
|3,15
|355.911.826
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,37
|593.107.761
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ODAS
|13,14
|681.674.676
|% 5,54
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7218
|27,7283
|% 0,22
|
|Euro
|29,3354
|29,3512
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7947
|33,9642
|% 0,04
|
|Frank
|30,4773
|30,6609
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.199
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.617
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,28
|