***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.10.2023 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204014
BIST
'
12:518.407
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -36,14
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5127,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5129,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:511.667,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.667,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ACSEL
|117,70
|75.298.968
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,65
|85.862.823
|% -9,40
|
|IHAAS
|20,42
|302.182.954
|% -8,51
|
|ARENA
|30,20
|108.518.463
|% -7,25
|
|SKBNK
|7,12
|661.951.757
|% -6,32
|
|THYAO
|232,10
|2.828.167.469
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|PETKM
|24,46
|2.420.790.373
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.271.676.419
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,30
|1.096.765.575
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.829.872.809
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|964.792.646
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7293
|27,7381
|% 0,08
|
|Euro
|29,4321
|29,4437
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,9598
|34,1301
|% 0,04
|
|Frank
|30,5954
|30,7797
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3722
|7,4091
|% 0,09
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,27
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,62
|