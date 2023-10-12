***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2023 10:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204767
BIST
'
12:158.457
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 126,29
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1527,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1529,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0500
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,5000
En Düşük
29,5000
12:151.677,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.677,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:13
|GESAN
|112,20
|934.708.916
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.232,60
|118.544.128
|% 9,99
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,24
|233.111.035
|% -9,25
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|75,30
|332.966.079
|% -6,46
|
|THYAO
|232,20
|2.488.276.484
|% 0,91
|
|TUPRS
|148,90
|2.160.026.328
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.055.755.294
|% 3,73
|
|ODAS
|14,17
|1.867.601.516
|% 4,96
|
|EREGL
|44,76
|1.850.904.383
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|926.178.672
|% 4,55
|
|ODAS
|14,17
|1.867.601.516
|% 4,96
|
|EKGYO
|8,30
|1.081.987.288
|% 1,47
|
|YKBNK
|20,02
|2.055.755.294
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,66
|1.574.061.383
|% 2,14
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7475
|27,7522
|% 0,33
|
|Euro
|29,5373
|29,5533
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0250
|34,1957
|% 0,13
|
|Frank
|30,6938
|30,8787
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3759
|7,4129
|% 0,24
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,33
|
|Cumhuriyet
|11.632
|11.808
|42,00
|
|Tam
|11.387
|11.469
|18,00
|
|Yarım
|5.711
|5.756
|9,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.878
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:27SAYAS
Yüzde 9.08 oranında artışla 142.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 472 adet işlem
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 69 artarak (% 1.43 ) 8, 849
-
12:26XU100
Endeks 8, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 46, 035.00 milyon TL de
-
12:26BAKAB
Yüzde 7.20 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 152 adet işlem
-
12:24ENSRI
Yüzde 5.07 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 645, 729 adet işlem