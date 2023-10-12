***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2023 17:20
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 330 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 13.10.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205243
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0946
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0406
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.670,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|INVES
|336,00
|56.978.596
|% 9,98
|
|HKTM
|67,20
|49.606.243
|% 9,98
|
|KLNMA
|35,74
|11.913.036
|% 9,97
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|35.205.206
|% -10,00
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|YEOTK
|262,70
|3.426.494.822
|% 1,04
|
|EUPWR
|222,30
|2.630.215.934
|% 1,18
|
|ASTOR
|123,60
|2.596.732.451
|% -1,12
|
|QUAGR
|6,60
|1.147.908.178
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,47
|104.353.749
|% -3,92
|
|FORMT
|3,59
|198.179.950
|% -4,27
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|SEGYO
|4,47
|230.993.335
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7458
|27,7518
|% 0,33
|
|Euro
|29,3535
|29,3797
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,7901
|33,9596
|% -0,57
|
|Frank
|30,4905
|30,6741
|% -0,25
|
|Riyal
|7,3762
|7,4132
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,90
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.330
|11.434
|-17,00
|
|Yarım
|5.682
|5.739
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem