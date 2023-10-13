***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.10.2023 09:01
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205589
BIST
'
11:268.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,33
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2627,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0739
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2629,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1016
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:261.684,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.684,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7947
|27,7996
|% 0,27
|
|Euro
|29,3635
|29,3723
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,8410
|34,0108
|% 0,54
|
|Frank
|30,5376
|30,7216
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3883
|7,4254
|% 0,24
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,43
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,97
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.398
|11.491
|64,00
|
|Yarım
|5.717
|5.768
|33,00
|
|Çeyrek
|2.850
|2.884
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
-
11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem
-
11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de