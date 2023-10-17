***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.10.2023 10:32
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207081
BIST
'
12:047.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,47
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0427,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0789
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0429,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0544
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:041.723,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.723,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:02
|AVTUR
|7,70
|7.450.615
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.016.106
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.263.504
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.369.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.957.384
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.438.329
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.224.096.297
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,90
|1.681.096.343
|% 3,67
|
|TUPRS
|140,50
|1.571.360.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,90
|1.238.583.442
|% 2,45
|
|PETKM
|22,42
|1.131.022.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,49
|992.585.297
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,20
|642.166.134
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.935.314
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|758.720.841
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,78
|1.059.866.746
|% 0,48
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9096
|27,9157
|% 0,29
|
|Euro
|29,4774
|29,4912
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,8302
|33,9998
|% -0,13
|
|Frank
|30,8035
|30,9891
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,14
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.605
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.820
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.901
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,30
|0,07
|
|B. Petrol
|89,59
|89,59
|-0,06
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:16TRCAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 432 adet işlem
-
12:15DMRGD
Yüzde 5.49 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 264 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
-
12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVTUR, INGRM
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS