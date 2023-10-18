***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.10.2023 09:06
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207348
BIST
'
12:057.976
En Düşük
|Değişim
|: -1,72%
|| -139,25
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:0528,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0768
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:0529,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1023
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:051.746,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.746,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:05
|AVTUR
|8,47
|11.025.900
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|233.109.794
|% 10,00
|
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|169.882.349
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|DITAS
|20,66
|14.690.329
|% -47,00
|
|ADEL
|460,80
|39.125.626
|% -6,91
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|MAGEN
|58,70
|33.598.446
|% -5,93
|
|THYAO
|220,00
|2.425.444.369
|% -2,27
|
|BRSAN
|927,00
|2.388.127.682
|% -5,74
|
|TUPRS
|140,10
|1.621.549.069
|% -2,98
|
|ENJSA
|55,40
|1.210.067.764
|% 0,18
|
|ASELS
|40,96
|1.090.729.506
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,10
|788.973.436
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,43
|613.612.525
|% -2,62
|
|KATMR
|2,74
|203.283.939
|% -2,14
|
|IHLAS
|1,11
|78.095.047
|% -4,31
|
|GSRAY
|8,59
|506.160.064
|% 1,42
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0056
|28,0111
|% 0,27
|
|Euro
|29,6717
|29,6832
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,0741
|34,2450
|% 0,35
|
|Frank
|31,0411
|31,2281
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4449
|7,4822
|% 0,19
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|16,24
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.746
|17,34
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.783
|11.862
|91,00
|
|Yarım
|5.910
|5.954
|46,00
|
|Çeyrek
|2.946
|2.977
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,84
|20,86
|0,35
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|2,13
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, TUPRS
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -131, 41 kaybederek (% -1.86 ) 6, 932
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, AVTUR, DOFER, MEKAG, KSTUR, MAALT, YONGA, MARKA, CMBTN, TETMT
-
12:20
YONGA, KSTUR, IZINV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:20
ADEL, SNPAM, KTLEV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında