***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2023 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210684
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0535
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.820,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 23,07
|Açılış
|: 1.820,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1425
|28,1649
|% 0,01
|
|Euro
|29,7586
|29,8222
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,9967
|34,1672
|% -0,15
|
|Frank
|31,0814
|31,2686
|% -0,38
|
|Riyal
|7,4814
|7,5190
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.815
|18,15
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|11.997
|12.176
|128,00
|
|Yarım
|6.017
|6.113
|64,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.056
|32,00
|