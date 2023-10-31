***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2023 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212145
BIST
'
14:417.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,93
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4128,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0514
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4130,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:411.818,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.818,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.045.670
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.356.934
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.351.346
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.025.255
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|THYAO
|221,00
|4.846.613.157
|% 0,96
|
|MIATK
|893,60
|3.882.068.235
|% 8,12
|
|TUPRS
|144,50
|3.332.767.949
|% 2,19
|
|ASTOR
|129,70
|2.098.763.072
|% -0,54
|
|ODAS
|12,79
|1.488.589.276
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|618.639.146
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.035.317
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.273.535.407
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|390.315.590
|% -3,24
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2870
|28,2910
|% 0,18
|
|Euro
|30,1584
|30,1691
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3644
|34,5368
|% 0,23
|
|Frank
|31,2165
|31,4045
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5158
|7,5535
|% 0,07
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,65
|