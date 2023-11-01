***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2023 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212731
BIST
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18:107.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
0
En Yüksek
0
18:1028,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0453
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,3472
En Düşük
28,2640
18:1029,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0157
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
29,9778
En Düşük
29,8816
18:101.803,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.803,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler18:10
|VANGD
|28,90
|43.796.227
|% 0,00
|
|YONGA
|63,40
|3.389.382
|% 0,00
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% 0,00
|
|VKFYO
|22,00
|4.075.353
|% 0,00
|
|KUVVA
|64,90
|1.433.166
|% 0,00
|
|VANGD
|28,90
|43.796.227
|% 0,00
|
|YONGA
|63,40
|3.389.382
|% 0,00
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% 0,00
|
|VKFYO
|22,00
|4.075.353
|% 0,00
|
|KUVVA
|64,90
|1.433.166
|% 0,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.746.282
|% 0,00
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,00
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% 0,00
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 0,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% 0,00
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2851
|28,3472
|% 0,16
|
|Euro
|29,9453
|29,9707
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,2785
|34,4505
|% 0,03
|
|Frank
|31,0090
|31,1958
|% 0,16
|
|Riyal
|7,5263
|7,5640
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.802
|1.803
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.911
|12.012
|15,00
|
|Yarım
|5.974
|6.031
|8,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.016
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,26
|
Seans Raporu
18:10
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
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17:59
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