***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2023 10:15
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vadesi 31.10.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ekim 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Kasım 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212779
BIST
'
14:077.422
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -92,30
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:0728,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0292
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0729,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:071.807,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.807,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3276
|28,3311
|% 0,10
|
|Euro
|29,8691
|29,8940
|% -0,20
|
|Sterlin
|34,2841
|34,4561
|% 0,05
|
|Frank
|31,0375
|31,2245
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5283
|7,5661
|% 0,12
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,51
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.963
|12.034
|37,00
|
|Yarım
|6.000
|6.042
|19,00
|
|Çeyrek
|2.991
|3.021
|9,00
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,68
|-0,13
|