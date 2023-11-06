***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.11.2023 09:38
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214248
BIST
'
13:347.855
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 148,63
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3428,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0568
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3430,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1210
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:341.816,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.816,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:32
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.312
|% -7,51
|
|FENER
|125,20
|941.585.456
|% -7,26
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|IHYAY
|2,53
|10.604.156
|% -4,17
|
|THYAO
|227,30
|3.937.188.970
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,40
|2.734.218.440
|% 2,54
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|ASTOR
|124,30
|1.421.855.682
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,42
|625.283.749
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|592.308.568
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|YKBNK
|17,66
|1.098.671.525
|% 2,44
|
|ODAS
|11,73
|718.616.166
|% 2,27
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4322
|28,4366
|% 0,20
|
|Euro
|30,5980
|30,6150
|% 0,44
|
|Sterlin
|35,2053
|35,3819
|% 0,49
|
|Frank
|31,5955
|31,7859
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5578
|7,5957
|% 0,21
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|