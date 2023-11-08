***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.11.2023 09:41
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215517
BIST
'
14:147.863
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 18,11
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1428,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0386
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1430,4757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0223
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:141.800,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.800,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.867.119
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|THYAO
|229,40
|5.239.768.547
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,00
|2.354.413.172
|% 0,67
|
|TCELL
|55,40
|2.134.265.242
|% 4,33
|
|ISCTR
|21,00
|1.708.046.413
|% -2,78
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,43
|620.538.796
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|ISCTR
|21,00
|1.708.046.413
|% -2,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.303.447.881
|% -2,13
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5011
|28,5302
|% 0,14
|
|Euro
|30,4651
|30,4757
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8597
|35,0345
|% -0,18
|
|Frank
|31,5198
|31,7097
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5824
|7,6204
|% 0,13
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,41
|883,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,40
|1.028,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,20
|81,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,61
|1.963,98
|% 0,66
|