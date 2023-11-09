***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2023 09:23
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216152
BIST
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13:347.792
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -68,70
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3428,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0526
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3430,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0308
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:341.783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:34
|REEDR
|24,42
|1.008.872.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.733
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,40
|4.392.375.629
|% 6,19
|
|THYAO
|226,20
|2.516.582.066
|% -1,05
|
|PETKM
|21,04
|1.759.787.172
|% 2,73
|
|BRSAN
|829,00
|1.633.918.248
|% 2,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.434.488.036
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,81
|650.008.840
|% -1,87
|
|PETKM
|21,04
|1.759.787.172
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,19
|85.813.272
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.198.052.628
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,52
|1.434.488.036
|% -1,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4997
|28,5034
|% 0,18
|
|Euro
|30,5282
|30,5466
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,9221
|35,0972
|% 0,19
|
|Frank
|31,5226
|31,7125
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5757
|7,6137
|% 0,19
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|867,29
|868,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,43
|1.036,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,93
|1.947,20
|% 0,66
|