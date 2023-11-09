***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2023 16:11
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 338 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 10.11.2023 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları Ek'teki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216273
BIST
'
17:297.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,26
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2928,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0593
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2930,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0867
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:291.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:26
|REEDR
|24,42
|1.036.514.033
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.246.303.072
|% 0,39
|
|TABGD
|185,70
|5.184.265.730
|% 3,57
|
|ISCTR
|20,24
|3.496.108.433
|% -2,41
|
|PETKM
|21,46
|3.074.905.912
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,00
|2.741.682.874
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,85
|1.192.980.230
|% -1,30
|
|ISCTR
|20,24
|3.496.108.433
|% -2,41
|
|PETKM
|21,46
|3.074.905.912
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,05
|2.360.794.819
|% 0,12
|
|ADESE
|2,10
|209.081.131
|% 0,48
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4886
|28,5074
|% 0,20
|
|Euro
|30,5758
|30,5870
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,8697
|35,0446
|% 0,04
|
|Frank
|31,5316
|31,7216
|% 0,07
|
|Riyal
|7,5743
|7,6123
|% 0,18
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|867,44
|869,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,25
|1.023,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,93
|1.952,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41GLYHO
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 384, 476 adet işlem
-
17:40HATSN
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 67.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 088 adet işlem
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
-
17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de