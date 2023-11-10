***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.11.2023 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216794
BIST
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12:127.808
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -33,89
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1228,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1170
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1230,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0607
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:121.793,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.794,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BYDNR
|35,06
|54.379.441
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|252.860.952
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.297.955
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|177.002.275
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,60
|2.719.031.108
|% -0,26
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|1.518.639.383
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.201.854.935
|% 2,28
|
|EREGL
|38,00
|1.131.800.637
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,93
|657.046.419
|% 1,46
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|IHLAS
|1,21
|95.165.954
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|294.311.609
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.031.314.538
|% 0,30
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5261
|28,5802
|% 0,41
|
|Euro
|30,4881
|30,5008
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,7775
|34,9519
|% 0,30
|
|Frank
|31,4950
|31,6847
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5893
|7,6274
|% 0,31
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|855,54
|857,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,09
|960,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,45
|80,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,36
|1.954,70
|% 0,66
|