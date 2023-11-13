***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2023 09:33
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217258
BIST
'
16:227.684
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -87,17
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2228,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0430
|Açılış
|: 28,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2230,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:221.779,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.779,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|18.697.486
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.156.321
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.468.358.877
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,80
|2.630.814.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|180.538.312
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,10
|629.655.972
|% -2,30
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5854
|28,5941
|% 0,16
|
|Euro
|30,5249
|30,5340
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9306
|35,1058
|% 0,38
|
|Frank
|31,4771
|31,6667
|% -0,10
|
|Riyal
|7,5998
|7,6380
|% 0,16
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|