***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.11.2023 09:56
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217673
BIST
'
12:107.597
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 29,19
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1028,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1030,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0779
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:101.791,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PENTA
|22,22
|132.571.370
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.072.963
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHGZT
|1,35
|60.558.815
|% -6,90
|
|THYAO
|235,50
|3.365.141.147
|% 1,42
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.416.561.030
|% 1,29
|
|REEDR
|26,00
|1.341.461.789
|% -4,76
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.152.646.051
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|457.509.905
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|112.991.646
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,59
|1.157.900.874
|% -1,06
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6243
|28,6297
|% 0,14
|
|Euro
|30,6814
|30,6993
|% 0,25
|
|Sterlin
|35,0622
|35,2380
|% 0,17
|
|Frank
|31,6189
|31,8093
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|870,91
|872,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,88
|986,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,63
|1.945,87
|% 0,66
|