***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.11.2023 08:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217980
BIST
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12:297.679
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 7,48
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2928,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0423
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2931,1405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0461
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:291.816,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.816,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MAALT
|968,00
|173.086.132
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.810.208
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.336.209
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,70
|3.509.497.404
|% -0,17
|
|MIATK
|819,50
|2.333.610.419
|% 0,55
|
|REEDR
|27,68
|1.588.157.301
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.427.680.621
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,10
|1.384.370.821
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,38
|829.995.279
|% -1,47
|
|IHLAS
|1,45
|145.113.602
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,87
|148.725.680
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.588.157.301
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,37
|921.319.462
|% 0,49
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6407
|28,6962
|% 0,22
|
|Euro
|31,1140
|31,1300
|% -0,18
|
|Sterlin
|35,6053
|35,7839
|% -0,21
|
|Frank
|32,1179
|32,3113
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6206
|7,6588
|% 0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,50
|892,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,46
|1.027,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,30
|1.971,55
|% 0,66
|