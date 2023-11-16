***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.11.2023 09:10
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218340
BIST
'
11:357.762
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 96,57
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3528,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0339
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7128
En Düşük
28,5794
11:3531,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0901
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:351.813,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.813,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|IZINV
|44,76
|12.919.142
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|150.072.283
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,60
|115.589.486
|% -9,69
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|THYAO
|237,60
|2.055.061.788
|% 0,85
|
|REEDR
|28,02
|1.815.930.067
|% 1,23
|
|MIATK
|719,00
|1.504.140.187
|% -7,82
|
|SAHOL
|59,00
|1.262.434.808
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,80
|1.198.675.602
|% 1,38
|
|EKGYO
|7,63
|827.869.609
|% 1,87
|
|REEDR
|28,02
|1.815.930.067
|% 1,23
|
|ISCTR
|20,58
|1.074.432.302
|% 2,29
|
|ZOREN
|5,07
|253.116.639
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,85
|726.423.968
|% 2,18
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6803
|28,6962
|% 0,06
|
|Euro
|31,1774
|31,2085
|% 0,27
|
|Sterlin
|35,4214
|35,5990
|% -0,16
|
|Frank
|32,1434
|32,3370
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6269
|7,6652
|% 0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,56
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|902,35
|903,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,28
|1.043,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,35
|1.966,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:31
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11:46ARDYZ
Yüzde 4.75 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 958, 167 adet işlem
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11:45ARDYZ
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11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 24 artarak (% 1.45 ) 8, 198
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11:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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11:43XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 155.00 milyon TL de