***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.11.2023 09:11
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218558
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0345
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,4660
En Düşük
30,9976
18:051.831,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.830,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.835,71
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7060
|28,7191
|% 0,22
|
|Euro
|31,1657
|31,1826
|% 0,11
|
|Sterlin
|35,5205
|35,6986
|% 0,19
|
|Frank
|32,1561
|32,3499
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6278
|7,6661
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|896,45
|898,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,39
|1.040,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,36
|1.984,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de