***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.11.2023 09:30
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218839
BIST
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13:327.961
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 107,22
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3228,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0836
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7613
En Düşük
28,6078
13:3231,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1252
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:321.828,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.827,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RUBNS
|33,22
|193.114.941
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.501.985
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.722.669
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.480.797
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.100.063.972
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.941.820.575
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,70
|1.852.292.315
|% 0,78
|
|MIATK
|52,20
|1.558.387.066
|% -6,91
|
|ASELS
|44,00
|1.525.012.561
|% 4,22
|
|ZOREN
|5,12
|816.578.810
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,66
|900.737.310
|% 1,73
|
|ISCTR
|20,90
|1.458.633.185
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|91.231.008
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,85
|111.421.365
|% -6,57
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7310
|28,7844
|% 0,37
|
|Euro
|31,4377
|31,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7830
|35,9625
|% 0,44
|
|Frank
|32,4132
|32,6084
|% 0,52
|
|Riyal
|7,6451
|7,6835
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|902,50
|904,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,59
|1.059,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,35
|81,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,11
|1.976,47
|% 0,66
|