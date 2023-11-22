***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2023 09:20
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219268
BIST
'
11:018.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -24,21
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0128,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8244
En Düşük
28,7116
11:0131,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
11:011.856,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.856,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,89
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SMART
|28,08
|49.070.761
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.519.115
|% 9,93
|
|POLTK
|14.990,00
|72.179.000
|% 9,72
|
|DAPGM
|69,10
|70.993.828
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,12
|62.694.243
|% -8,37
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|264,25
|3.478.456.500
|% -1,58
|
|TUPRS
|154,60
|1.000.723.028
|% 0,06
|
|MIATK
|46,22
|827.938.557
|% -2,49
|
|TABGD
|168,40
|745.554.808
|% 4,53
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,61
|461.697.625
|% -0,13
|
|YKBNK
|17,17
|637.228.333
|% -0,41
|
|SKBNK
|7,67
|264.367.545
|% 1,86
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|PETKM
|22,54
|662.832.162
|% 1,17
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8057
|28,8244
|% 0,16
|
|Euro
|31,4490
|31,4579
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9961
|36,1766
|% 0,08
|
|Frank
|32,4792
|32,6748
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6607
|7,6991
|% 0,13
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|937,63
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,90
|1.074,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,51
|82,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,40
|2.003,73
|% 0,66
|