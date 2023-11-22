***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2023 10:55
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.11.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Kasım 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 24 Kasım 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219299
BIST
'
14:378.008
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,05
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3728,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0559
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8334
En Düşük
28,7116
14:3731,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0197
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:371.855,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.855,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TARKM
|732,00
|664.537.868
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.539.880
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.660.538
|% 9,97
|
|ICBCT
|12,92
|47.983.836
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.140.861
|% -9,97
|
|MANAS
|9,63
|123.260.415
|% -8,11
|
|BYDNR
|36,22
|218.199.463
|% -7,18
|
|THYAO
|263,00
|6.022.938.947
|% -2,05
|
|TUPRS
|155,10
|2.599.782.193
|% 0,39
|
|ASELS
|46,12
|2.154.382.967
|% -0,73
|
|MIATK
|45,82
|1.661.254.082
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,30
|1.365.520.584
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,62
|945.938.981
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,75
|610.081.387
|% 2,92
|
|YKBNK
|17,21
|1.297.228.887
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|370.588.622
|% -0,78
|
|ODAS
|11,97
|728.722.115
|% 0,93
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8235
|28,8334
|% 0,19
|
|Euro
|31,4151
|31,4258
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,0054
|36,1859
|% 0,11
|
|Frank
|32,4774
|32,6730
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6630
|7,7014
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,89
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|942,59
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,54
|1.078,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,96
|2.003,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TOASO, KONTR
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ODAS, ARCLK
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 15 kaybederek (% -0.46 ) 7, 009
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14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SMART, SANFM, MAALT, TARKM, SODSN, SNKRN, PKENT, TURGG
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14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, SONME, EMNIS