***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2023 09:48
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220136
BIST
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10:308.071
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 110,61
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:3028,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9239
En Düşük
28,8162
10:3031,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0862
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:301.868,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.868,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BINHO
|221,20
|25.444.415
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|173.553.293
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|ATATP
|116,90
|110.166.577
|% 9,97
|
|MARKA
|33,54
|347.273
|% 9,97
|
|DAPGM
|50,40
|22.049.143
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,00
|11.986.559
|% -5,66
|
|QNBFL
|948,00
|694.884
|% -4,96
|
|THYAO
|260,50
|1.540.414.912
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,94
|1.117.174.958
|% 3,20
|
|AKBNK
|33,50
|836.404.968
|% 5,15
|
|YKBNK
|18,55
|641.296.822
|% 4,10
|
|TUPRS
|152,50
|472.598.008
|% 1,33
|
|ISCTR
|21,94
|1.117.174.958
|% 3,20
|
|EKGYO
|7,49
|280.219.964
|% 2,32
|
|YKBNK
|18,55
|641.296.822
|% 4,10
|
|AKBNK
|33,50
|836.404.968
|% 5,15
|
|VAKBN
|15,09
|234.803.419
|% 1,28
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9051
|28,9119
|% 0,18
|
|Euro
|31,6774
|31,6912
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3697
|36,5521
|% 0,24
|
|Frank
|32,6790
|32,8759
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6845
|7,7230
|% 0,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|937,72
|939,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,82
|1.081,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,62
|2.010,92
|% 0,66
|