***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220418
BIST
'
12:068.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,99
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0628,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0260
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0631,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:061.874,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.874,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BINHO
|243,30
|70.673.541
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.134.557
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.281.755
|% 9,94
|
|BSOKE
|13,27
|148.358.284
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.572.396
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.607.301
|% -10,00
|
|LINK
|191,00
|27.063.135
|% -8,83
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.634.323.860
|% 0,29
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|AKBNK
|34,16
|1.680.455.875
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,60
|1.528.836.346
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|ZOREN
|5,20
|578.100.102
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|YKBNK
|18,92
|1.021.211.092
|% -0,47
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|HEKTS
|22,04
|1.104.032.467
|% 4,75
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9278
|28,9316
|% 0,09
|
|Euro
|31,6922
|31,7057
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,11
|926,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,90
|1.066,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,58
|80,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,83
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem
-
12:19AGROT
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 780, 468 adet işlem