***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 09:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.11.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Kasım 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Kasım 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220427
BIST
'
12:078.120
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,69
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0728,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0334
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9390
En Düşük
28,8301
12:0731,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:071.874,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.874,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BINHO
|243,30
|71.306.607
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.826.711
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.464.875
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.774.042
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.663.753
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.848.707
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.380.500
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.657.374.171
|% 0,19
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|AKBNK
|34,12
|1.697.891.995
|% -0,52
|
|TUPRS
|155,50
|1.537.919.353
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|ZOREN
|5,20
|579.800.708
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|YKBNK
|18,88
|1.029.909.716
|% -0,68
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|HEKTS
|22,16
|1.135.275.187
|% 5,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9206
|28,9390
|% 0,12
|
|Euro
|31,6888
|31,7035
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4164
|36,5991
|% 0,12
|
|Frank
|32,7097
|32,9067
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6900
|7,7285
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,46
|926,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,58
|1.067,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,88
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem