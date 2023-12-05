***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.12.2023 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222197
BIST
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11:418.097
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,62
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4128,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0106
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4131,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0214
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:411.892,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.892,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:41
|EKOS
|36,30
|109.165.426
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.875.764
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,40
|280.444.085
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,09
|3.933.099
|% -5,88
|
|BURVA
|89,45
|14.011.351
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.203.098.050
|% -0,57
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,90
|1.092.160.733
|% 1,47
|
|ASELS
|49,72
|1.061.018.949
|% 1,26
|
|ADESE
|2,01
|132.916.374
|% 1,01
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,44
|420.931.404
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|668.752.242
|% -0,58
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8757
|28,9249
|% 0,04
|
|Euro
|31,3155
|31,3253
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3588
|36,5411
|% -0,16
|
|Frank
|32,9345
|33,1329
|% -0,14
|
|Riyal
|7,6804
|7,7190
|% -0,06
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|913,11
|915,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,57
|978,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,84
|2.034,08
|% 0,66
|