***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.12.2023 09:21
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222542
BIST
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12:358.027
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,22
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3528,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0599
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3531,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0440
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:351.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.882,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CMBTN
|1.958,00
|64.763.871
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|295.985.828
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.546.780
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.128.199
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|73.751.190
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,70
|362.679.248
|% -8,40
|
|IZINV
|38,74
|5.804.021
|% -7,76
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|THYAO
|257,00
|2.569.353.555
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|BINHO
|355,50
|2.049.310.958
|% 2,38
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,47
|854.427.167
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,20
|123.529.341
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9372
|28,9418
|% 0,21
|
|Euro
|31,2493
|31,2585
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3580
|36,5404
|% 0,27
|
|Frank
|32,9464
|33,1449
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6962
|7,7348
|% 0,25
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|