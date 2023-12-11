***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 09:19
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224264
BIST
'
10:157.883
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,99
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.875
En Yüksek
7.925
10:1528,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
|
29,0157
En Düşük
28,8493
10:1531,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
10:151.863,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.863,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:15
|CATES
|76,00
|1.457.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|467.180
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.292.518
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KTLEV
|51,30
|18.560.993
|% -6,98
|
|KRGYO
|47,18
|23.145.810
|% -6,39
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|YAYLA
|6,80
|1.904.864
|% -4,76
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|252,75
|437.546.554
|% -0,49
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|ZPLIB
|94,96
|211.363.407
|% 0,02
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,83
|173.006.837
|% -0,89
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|AGROT
|14,20
|150.298.668
|% 2,23
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9875
|28,9939
|% 0,03
|
|Euro
|31,2135
|31,2220
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,2561
|36,4380
|% -0,01
|
|Frank
|32,8409
|33,0387
|% 0,08
|
|Riyal
|7,7064
|7,7450
|% 0,02
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|921,52
|923,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,41
|949,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,45
|76,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,97
|1.999,30
|% 0,66
|