***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.12.2023 09:30
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224763
BIST
'
12:307.685
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -43,24
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:3029,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:3031,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1005
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:301.851,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.851,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CATES
|83,60
|7.856.644
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.396.720
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.789.650
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.009.128
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|29.733.802
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.277.494
|% -9,92
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|VRGYO
|23,06
|99.568.401
|% -7,69
|
|SMART
|40,08
|42.782.927
|% -7,69
|
|THYAO
|245,50
|3.496.183.709
|% -0,32
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|TUPRS
|148,90
|1.273.158.471
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|EKGYO
|7,40
|539.018.056
|% -1,46
|
|KATMR
|2,18
|125.286.822
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0279
|29,0377
|% 0,13
|
|Euro
|31,3331
|31,3469
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,3322
|36,5144
|% 0,10
|
|Frank
|32,9709
|33,1695
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7161
|7,7548
|% 0,12
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|920,54
|922,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,67
|973,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,40
|76,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,22
|1.984,54
|% 0,66
|