***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.12.2023 09:21
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225122
BIST
'
11:417.615
En Düşük
|Değişim
|: -1,73%
|| -133,95
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:4129,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0616
En Düşük
28,9161
11:4131,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0546
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:411.850,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.850,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EDIP
|20,60
|180.506.965
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.865.128
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.978.554
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|24,80
|25.827.735
|% 6,26
|
|LIDER
|45,36
|76.290.676
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.284.326
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,06
|27.877.642
|% -9,12
|
|IDEAS
|101,00
|7.336.496
|% -8,18
|
|CATES
|87,30
|3.090.183.951
|% 4,43
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|THYAO
|244,00
|1.892.427.094
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,86
|1.806.843.317
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|ISCTR
|22,46
|1.431.716.673
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,21
|461.458.742
|% -2,57
|
|MOBTL
|4,89
|272.272.313
|% 4,04
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0651
|% 0,23
|
|Euro
|31,3756
|31,3869
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2961
|36,4782
|% -0,11
|
|Frank
|33,0399
|33,2389
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7241
|7,7629
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|930,56
|932,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,55
|977,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,59
|72,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,50
|1.981,84
|% 0,66
|