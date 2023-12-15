***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2023 08:56
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225987
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
0
En Yüksek
0
18:0529,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0482
En Düşük
28,9232
18:0531,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9739
En Düşük
31,8116
18:051.899,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.899,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.902,30
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|574.997,50
|1.149.995
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|ISBTR
|574.997,50
|1.149.995
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0166
|29,0528
|% 0,31
|
|Euro
|31,9053
|31,9376
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,9391
|37,1244
|% 0,20
|
|Frank
|33,3444
|33,5453
|% 0,21
|
|Riyal
|7,7173
|7,7560
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|958,31
|961,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.094,53
|1.097,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,81
|76,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,85
|2.036,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem