***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.12.2023 09:28
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227596
BIST
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12:487.674
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,84
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4829,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4832,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1624
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:481.907,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.907,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:46
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
|
|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1472
|29,1548
|% 0,08
|
|Euro
|31,9988
|32,0268
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7062
|36,8903
|% 0,08
|
|Frank
|33,6817
|33,8847
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7479
|7,7867
|% 0,06
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,27
|% 0,66
|
|Platin
|963,39
|965,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,65
|1.208,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,34
|2.036,63
|% 0,66
|