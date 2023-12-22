***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 09:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.12.2023 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Aralık 2023 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Aralık 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227941
BIST
'
11:197.738
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -26,86
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1929,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0528
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1932,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:191.925,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.925,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.577.810
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.960.786
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.212.495
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.979.397
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.614.140
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.860.546
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|THYAO
|244,60
|1.410.480.393
|% -0,16
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|AKBNK
|39,34
|919.201.925
|% 0,61
|
|EREGL
|43,16
|819.644.943
|% 0,09
|
|ASTOR
|95,10
|793.882.327
|% 0,63
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|BEGYO
|2,80
|117.459.479
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|296.235.666
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,58
|594.780.784
|% -1,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2016
|29,2091
|% 0,19
|
|Euro
|32,1729
|32,1979
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9575
|37,1428
|% 0,23
|
|Frank
|33,9646
|34,1692
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|970,15
|971,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.215,15
|1.222,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,17
|2.050,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
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11:32ALFAS
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 446 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
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11:30CEMAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 302, 425 adet işlem
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11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
-
11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem