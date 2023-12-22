***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 12:12
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227988
BIST
'
15:157.655
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,48
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1529,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1532,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1036
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:151.935,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,95
|Açılış
|: 1.935,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RTALB
|16,61
|193.755.802
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.022.305
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.346.249
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|161.806.889
|% -9,98
|
|GUBRF
|212,90
|256.862.740
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.605
|% -9,88
|
|THYAO
|239,20
|3.351.378.180
|% -2,37
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|EREGL
|42,84
|1.751.941.444
|% -0,65
|
|AKBNK
|39,30
|1.743.545.398
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,70
|1.608.364.974
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,76
|267.684.802
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,18
|692.015.211
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,26
|392.236.778
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,62
|1.382.249.863
|% -0,87
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2097
|29,2149
|% 0,21
|
|Euro
|32,2626
|32,2791
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,0995
|37,2856
|% 0,62
|
|Frank
|34,0907
|34,2961
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7642
|7,8031
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,63
|976,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,66
|1.231,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,90
|79,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,97
|2.061,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 36, 466.00 milyon TL de
-
15:30EGPRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 529 adet işlem
-
15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem