***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.12.2023 09:00
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228265
BIST
'
12:017.404
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -153,67
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0129,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0687
|Açılış
|: 29,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0132,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1353
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3622
En Düşük
31,9048
12:011.932,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.932,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|29.704.536
|% 7,67
|
|MSGYO
|16,25
|14.943.344
|% 7,47
|
|SKBNK
|5,67
|202.795.213
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|75.343.809
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.445.797
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|281.596.159
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.766.965
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.573.682.572
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,40
|1.327.500.353
|% 0,41
|
|KBORU
|48,34
|866.248.606
|% 2,46
|
|ISCTR
|23,12
|819.340.280
|% -2,78
|
|AKBNK
|38,22
|794.647.513
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,80
|114.248.830
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|253.500.577
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,12
|819.340.280
|% -2,78
|
|IHLAS
|1,00
|35.139.662
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.651.454
|% -3,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2655
|29,2794
|% 0,24
|
|Euro
|32,2559
|32,3622
|% 0,42
|
|Sterlin
|37,0580
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0401
|34,2452
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7791
|7,8182
|% 0,20
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|