***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 09:35
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229944
BIST
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11:337.389
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 128,95
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3329,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0685
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3332,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1659
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:331.967,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.966,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MIATK
|34,84
|296.712.194
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|111.042.024
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|262.564.970
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.610
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.927.456
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|180.789.133
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.767.630
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|60.623.333
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,00
|2.013.107.630
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,20
|628.763.692
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,84
|231.338.204
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|ODAS
|8,15
|151.930.227
|% 4,22
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4460
|29,4512
|% 0,24
|
|Euro
|32,8095
|32,8336
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5834
|37,7719
|% 0,23
|
|Frank
|34,9385
|35,1490
|% 0,59
|
|Riyal
|7,8283
|7,8676
|% 0,21
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|